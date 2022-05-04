İslam Memiş bayram sonrası için uyardı: Altından daha fazla kazandıracak

Son dönemde avro ve sterlinin değer kaybettiğini söyleyen İslam Memiş “Yatırımcı değeri artan değil, değeri kaybeden yatırım araçlarına yönelmeli. EUR/USD paritesi 1.17’den 1.0490’a geriledi. Sterlin/USD paritesi, 1.37’den 1.2486’ya geriledi. Bunlar bence çok güzel fırsatlar” dedi.

Doların önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini, bu nedenle altın ve gümüşün gram fiyatının da hızlı yükselebileceğini ifade eden Memiş, şunları söyledi:

Dünyada artan enflasyon, büyüme endişeleri ve jeopolitik gelişmeler emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyecektir. Gram altın 2021 Aralık’ta 600-630 aralığındaydı. Bugün 880-960 lira aralığında. Gümüşün gramı 7,50 liraydı bugün 10,79 lira. Dolayısıyla altın ve gümüş gibi yatırım araçları her daim kazandıracaktır. Bu yıl sonuna kadar altının gram fiyatında 1.450, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini bekliyorum. Temmuz ilk zirve seviyesi olabilir. Ancak gümüş tarafından hareketlerin olumlu yönde daha hızlı olacağını düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatı 22,48 dolar, gram fiyatı 10,79 liraya geriledi. Altın pahalı artık alamıyoruz diyenlere büyük fırsat sunuyor. Altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracından bahsediyorum. Her fırsatta alınmalı. Altın borcu olan, düğün yapacak veya altın yatırımı yapacak olanlar bence bugünleri değerlendirmeli.