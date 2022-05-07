İslam Memiş altın için kötü haberi verdi: Artık o dönem kapandı

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın için alım ayının Nisan ayı olduğunu her defasında vurgulayan Memiş, Mayıs ayı için de ciddi uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'ten piyasalara ilişkin değerlendirmeler...

FED'in faiz kararını açıklaması sonrası piyasalarda hareketlenmeler başladı.

7 Mayıs 2022 Cumartesi gününe 904 lira yükselişle giren altının akıbeti merak edilirken Memiş, yeni açıklamasında özellikle düğün yapacaklar için kötü haberi verdi.

Altında ciddi düşüşlerin olduğu haftada FED kararından sonra yerini hızlı bir yükseliş aldı.

Önceki günü 896 TL ile kapatan gram altın 7 Mayıs Cumartesi gününe 904 TL ile giriş yaptı.

Ons altın ise 1884 dolarla hafta sonuna başladı. Altında yaşanan yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın alım tarihinin bittiğine yönelik bir değerlendirme de bulundu.

"Fed, açıkça bizim sorunumuz enflasyon ve bunu düşürmek için tüm enstrümanları kullanacağız, diyor. Yıl içinde 2 ya da 3 kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Fed, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, diyor. Fed’in doların değerini artırması bizi doğrudan ilgilendiriyor. Altının fiyatı onsla yani dolarla hesaplandığı için ister istemez gram altını etkileyecek. Düğün yapacaksanız ucuz bir altın bulamayacaksınız. Altın borçlanmayın, iki katı ödersiniz. Bankaların makas aralıkları açık. Al-satın önüne geçildi. Merkez bankaları bu süreci devam ettirecek"