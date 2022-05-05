İslam Memiş altın için acil olarak uyardı: Bomba patlamaya hazırlanıyor! Sakın bunu yapmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüş yaşanan altın ve gümüş fiyatları için yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Memiş, "Altın pimi çekilmiş bomba gibi" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşananlar sonrası altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, konuk olduğu programda altın için özellikle uyararak tarih verdi.

"Spekülasyon yapıyorlardı"

"Altın yatırımcısı, gümüş de olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta, kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira." diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Gram altın için öngörüm..."

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altı çizilen İslam Memiş, altınla ilgili olarak ayrı bir parantez açarak, çarpıcı uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 900 altı seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuzda 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok.

"Satmayın" uyarısı

Enflasyon bence ağustosa kadar yükselmeye devam eder. Mücadele için önce marketlerdeki rant ekonomisinin kırmanız gerekiyor. Mesela Türkiye'de herkes artık milyoner oldu. Evi olan, 1 milyondan aşağı ev yok, herkes milyoner oldu. Bundan sonra kim milyarder olacak, bunun takip edeceğiz. Enflasyon sonrasındaki hikayemiz bizim mayıs ve haziranı bekleme ayı olarak düşünüyorum. Merkez Bankaları dünyadaki turizm oranlarını yakından takip edecek. Temmuzda da yeni zirvelerin gelme ihtimalini çok kuvvetli gördüğümden mayısta satış yapılmaması gerektiğini öngörüyorum."