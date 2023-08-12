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Ekonomi İslam Memiş adres gösterdi! Elimde para olsa hiç bakmadan hemen alırdım
Ekonomi

İslam Memiş adres gösterdi! Elimde para olsa hiç bakmadan hemen alırdım

Yeniakit Publisher
2023-08-12 13:43:00 -
İslam Memiş adres gösterdi! Elimde para olsa hiç bakmadan hemen alırdım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili deyim yerindeyse bombayı patlattı. Memiş "Bugün için konuşuyorum. Benim elime Türk Lirası olsa gram altın alır mıydım? Hemen alırdım, hiç bakmazdım." ifadelerini kullandı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahsi Youtube kanalında konuşan Memiş şu ifadeleri kullandı:

Bugün için konuşuyorum. Benim elime Türk Lirası olsa gram altın alır mıydım? Hemen alırdım, hiç bakmazdım. Çünkü yıl sonuyla alakalı 1820 devamında 1880 lira seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte. 

O seviyeleri kırdıktan sonra oturup kendimize yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Özellikle elinde TL bulunduran arkadaşların bu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.
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Aynı benim gibi aşağıdan alamayanlar, biliyorsunuz 22 Haziran tokadını yemiştik, ters köşe olmuştuk. Orada yüzde 50 bir paramız kalmıştı kenarda. 

Gerçi ben arabamı sattım, paramı 1+1 daire olarak değerlendirdim. 

Geçen haftaki videolarda da "1680 - 1700 aralığından alın 1800 lira seviyesi kırıldığında o zaman konuşuruz ne yapacağımızı" demiştim.  Yine arkadaşlara diyorum ki; bu kotadan dolayı, yeni genelgelerden dolayı 1700 lira seviyesi altına rakamlar düşmez. Sen al bunu cebine koy, sonra 1800 lira seviyesi yukarı yönlü kırılınca, 1850 lira seviyesi yukarı yönlü kırılınca o zaman ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şuanda açıkta durmamak için bunun bir fırsat olarak gözlemlemeye devam ediyoruz.

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