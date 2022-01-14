İslam karşıtlığı bunu da yaptırdı! Merdan öyle bir salladı ki... Beyni kilitli adam ancak bu yorumu yapabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini eğitim vermesi, Türkiye’deki laikçileri çileden çıkarıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini bir faaliyet yürütmesini hazmedemeyen kemalistler, geçmiş dönemlerdeki gibi dini kontrol altında tutmaya çalışan ve yürüttükleri politikalara kılıf uyduracak dini söylemlerde bulunan bir Diyanet İşleri Başkanlığı istiyor.

Diyanet’in gerçekten İslam’a ve Müslümanlara hizmet etmesinden rahatsız olan laikçiler, 4-6 yaş Kur’an kursu eğitimini de lekelemek için akılalmaz yalanlara başvuruyor.

Son olarak Tele1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut’ta saçma sapan ifadelerle Kur’an kurslarına saldırıldı.

Programda konuk olarak katılan Emekli General Haldun Solmaztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurslarından duyduğu rahatsızlığı ve Kur’an-ı Kerim okurken erkek çocuklarının takke, kız çocuklarının ise başörtüsü takmasından duyduğu hazımsızlığı dile getirdi.

Merdan Yanardağ ise tüyü diken yalanı ortaya attı...

Solmaztürk’ü desteklemeye çalışan Merdan Yanardağ, “Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar” diyerek sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Merdan Yanardağ'ın yalanı hakkında, "Ortaçağ zihniyeti sözünü kişisel söz gibi gösterip kapatmaya çalışssalar da işte bakış açıları. 4-6 yaş Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyormuş. Hiç şaşırtmadılar yine" ifadelerini kullandı.