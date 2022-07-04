İslam karşıtı Müjdat Gezen'e bak sen! Âlemin tek uyanığı sen misin koçum?

Türk milletinin değerlerine düşmanlığıyla tanınan Müjdat Gezen, kendisinin tam tersi bir karakterde olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'a övgüler yağdırdı. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki "Cüneyt Abim" başlıklı yazısında, kendisine pay çıkarmak için Cüneyt Arkın'ı bakın nasıl malzeme yaptı. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Bir insan bu kadar mı iyi olabilirdi?.. Onu çok, pek çok sevdim ben. Altmışlı yılların başlarında bir filmde buluştuk ikimiz. O, filmin jönü, ben kötü adamı. At üstündeyim. Beni tüfekle vuruyor. Ölüp düşeceğim attan. Bir türlü ölemiyorum ve bir türlü düşemiyorum. Bir, iki, üç, dört tekrar... Olmuyor. Ölemiyorum. Yönetmen Süreyya Duru dayanamadı: “Yahu Müjdatçığım hayatında hiç mi ölmedin?” dedi. Ben de: “Abi hayatımda hiç ölmedim” dedim. Gülüştük durduk. Cüneyt Abi, o işlerin ustasıydı. Bana nasıl vurulmam gerektiğini ve attan nasıl düşeceğimi öğretti. Çektik filmi, oldu. Yıllar geçti. Onu üç oyunumda oynattım. Tiyatroya âşık oldu, “Neden beni daha önce bu işle tanıştırmadın?” dedi. Hayatımda bu kadar çok alkış alan birini hiç görmedim. İlk oyunun perde arasında odasına girdim:

“Abi bundan sonraki oyunlarımda yoksun” dedim. “Neden?” dedi. “Çünkü benden fazla alkış alıyorsun” dedim. Sarıldık birbirimize ve bir daha hiç ayrılmadık. Üç oyunumda oynadı. Yine aldı alkışlarını. (...)"