İslam karşıtı Hindistan Başbakanı Modi BAE'de Hindu tapınağı açtı!

Hindistan'da artan İslam karşıtı saldırıların mimarlarından olan Başbakan Narendra Modi, BAE'de bir Hindu tapınağının açılışını yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyük bir Hindu tapınağının açılışını yaptı.

Müslüman bir ülkedeki tapınağın açılışı Hindistan basınında geniş yer buldu.

Modi geçtiğimiz günlerde de Hindistan'da Hindu çetelerce yıkılan tarihi bir caminin yerine inşa edilen başka bir tapınağın açılışını yapmıştı.

BAE'de açılan tapınağın 11 hektarlık arazisi, BAE hükümeti tarafından tapınağa hediye edildi. Tapınak, Modi'nin memleketi Gucerat'ta bir asırdan uzun bir süre önce kurulan Hindu BAPS örgütü tarafından yaklaşık 95 milyon dolar maliyetle inşa edildi.

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Modi, tapınağın "Hint ve Arap halkları arasındaki karşılıklı sevginin bir sembolü" olduğunu ve "Hindistan ile BAE arasındaki felsefi bağı yansıttığını" söyledi.

Modi, "kardeşim" olarak bahsettiği BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan'a tapınağın inşasına izin verdiği için teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşan BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, Modi'yi ilişkileri güçlendirdiği için övdü ve tapınağın BAE'nin farklı din ve etnik kökenlere açıklığını yansıttığını savundu.

Kaynak: Mepa News