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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Harem-i Şerif'in statüsünü koruma çağrısı

İTT, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırıları ve ihlallerinin devam ettiğine dikkati çekerek, Harem-i Şerif'in "hukuki ve tarihi statüsünü" koruma çağrısında bulundu.

21 Ağustos 2018 Salı 17:12
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Harem-i Şerif'in statüsünü koruma çağrısı

Mescid-i Aksa yangınının 49'uncu yılı münasebetiyle İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin devletinin Kudüs üzerindeki egemenliğini yeniden kazanması, Arap kimliği, insanlık mirası ve Müslümanlar ile Hristiyanlar için kutsal olan mekânların saygınlığının korunmasıyla kentteki Filistin varlığını azaltma girişimlerine karşı konulmasına yönelik teşkilatın desteği yinelendi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan Filistin devleti topraklarının işgaline son vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

Mescid-i Aksa'nın 1969'da yakılmasının üzerinden 49 yıl geçtiğine işaretle açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Kudüs kentini Yahudileştirme, coğrafi ve demografik karakterini değiştirme, izole etme yönündeki politikaları çerçevesinde Aksa'ya yönelik saldırıları ve ihlalleri sürüyor. Bu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukukun ihlalidir."

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:12
  1. İİT
  2. Mescid-i Aksa
  3. Yangın
  4. Anadolu Ajansı

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