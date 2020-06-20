İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 'Sisi' kafası! Genel sekreterden skandal 'İhvan' ve 'Libya' açıklaması!

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Suudi Arabistan'ın medya organı Şarkul Avsat'a verdiği röportajda skandal açıklamalarda bulundu.

Sisi kafasıyla İhvan'ı hedef aldı, DAEŞ ile bir tuttu!

İslam ve dünya için en tehlikeli gruplar arasında nitelendirdiği İhvan-ı Müslimin'i hedef alan Useymin, sivil toplum hareketini terör örgütü DEAŞ’tan daha tehlikeli olduğunu iddia ederek skandal sözler sarfetti.

Darbeci Sisi'ye karşı dilini yutan Useymin, İhvan’ın nüfuz eden bir grup olarak içinde yaşadıkları ülkelerin ve toplumların avukat, doktor, parlamenter ve üniversite profesörü gibi birçok kadroda etkili olduğunu vurgulayarak rahatsızlığını dile getirdi.

İktidar olmak istemesini tehlikeli buldu

İhvan-ı Müslimin’in iktidar olmak istediğini belirten Useymin, aşağıdan yukarıya doğru giden bir stratejisinin olduğunu ve toplumun en alt tabakasına nüfuz edip hakimiyeti eline aldıklarını iddia etti. Ayrıca Useymin, "İhvan’ın suç eylemlerini hayata geçirmek için takiye ilkeleriyle hareket ettiği" iftirasını attı.

"İslam dünyası İhvan tehlikesiyle yüzleşmek zorunda"ymış

BAE, Suudi Arabistan, Mısır diktatörü Sisi tehlikesini ört bas etmeye çalışan Useymin, hedef gösterdiği İhvan ile ilgili tehlikeyle yüzleşmek, sorunun varlığını kabul etmek ve planlarını ortaya çıkarmak gerektiğini söyledi.

Kalkınmanın önündeki engel Arap diktatörler değil İhvan'mış!

İhvan-ı Müslimin ile mücadele etmek için uzun vadeli bir strateji oluşturmanın gereğini vurgulayan Useymin, bu grubun her alanda kalkınma yolunda bir engel olduğuna iddia etti.

Çamur atmaya devam eden Useymin, bu sözleri sarfederken Arap ülkelerinin başındaki diktatörleri görmezden geld.

Libya için Mısır'a destek verdi

Darbeci Sisi'ye Libya konusunda da destek veren Useymin, Libya'da ateşkes olması gerektiğini ve İİT’nin Mısır'ın Libya krizini barışçıl bir şekilde çözme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada İslam İşbirliği Örgütü'nün hüküm ve ilkelerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Zirvesi’nin Libya'da güvenliğin ve istikrarın geri dönmesini sağlamak, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için krizi siyasi olarak çözecek olan Libya'da kapsamlı ateşkes çağrısını ve çabalarına yönelik kararları destekliyoruz. Tüm taraflar, bu girişimlerin gerçekleşmesi için silahları susturmalıdır.”