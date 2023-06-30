  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantı kararı, tarih verdi! O tarihte olacak
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantı kararı, tarih verdi! O tarihte olacak

Yeniakit Publisher
2023-06-30 18:19:00 - 2023-06-30 18:25:04
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantı kararı, tarih verdi! O tarihte olacak

Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerinde temsilcileri olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak eylemin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. İİT, 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanacak.

Diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz'da Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

TÜRKİYE DE TOPLANTIDA YER ALACAK

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

ALÇAK EYLEME KARŞI ORTAK TAVIR

Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23