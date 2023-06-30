İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantı kararı, tarih verdi! O tarihte olacak
Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerinde temsilcileri olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak eylemin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. İİT, 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanacak.
Diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz'da Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.
TÜRKİYE DE TOPLANTIDA YER ALACAK
Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.
ALÇAK EYLEME KARŞI ORTAK TAVIR
Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.
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