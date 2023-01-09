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Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı 'olağanüstü' toplanıyor!
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı 'olağanüstü' toplanıyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 14:18:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatı 'olağanüstü' toplanıyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerilimi yükseltmesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlallerinin ardından olağanüstü toplanma kararı alındığı ifade edildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin bu amaçla salı günü Yürütme Komitesi'ni toplayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın son olarak maruz kaldığı en önemli ihlalin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 3 Ocak'ta düzenlediği baskın olduğu dile getirildi.

İİT, Ben-Gvir'in baskınının, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme çalışmalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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