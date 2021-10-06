İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 15. Toplantısı yapıldı

Açılış oturumunda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun İslam ülkelerinden toplantıya katılan temsilcilere teşekkür ederek, “İslami sermaye piyasaları olarak pazarlarımız arasında daha fazla bağlantıkurmak için hep birlikte çalışıyoruz, dünyanın her yerindeki İslam toplumlarına ortak iş yapma kültürümüzle örnek olma gayretindeyiz. Bu çabalarımızın somut neticelerini görmeye başladık, birbirimizle daha yakın çalıştıkça çok daha fazlasının mümkün olduğunu biliyoruz, bugün burada olmamızın nedeni budur.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin sermaye piyasaları operatörleri olarak, kendi piyasalarımız arasında daha fazlayatırımı teşvik etmeliyiz. Bu amaçla Forumumuz yeni ürün ve hizmetlerle ilgili fikirler geliştirmektedir. Üyelerimizi, piyasalarının öne çıkan yönlerini daha fazla tanıtmak ve İİT içi sermaye akışlarını artırmak için ikili ve çok taraflı işbirliklerini keşfetmeye davetediyoruz” dedi.

Ayrıca Forum’da, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Sekretaryasından Daire BaşkanıSelçuk Koç, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) CEO’su Nandini Sukumar, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay, Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler DirektörüMahmut Aydoğmuş, Forum kapsamında yürütülmekte olanprojelereve İslami Sermaye Piyasalarına ilişkin konuşma ve sunumlar yaptılar. Ayrıca iyi uygulamaların paylaşımı başlığı altında İran Fara Borsası sunumlarını gerçekleştirdi.

Forum kapsamında ayrıca 6 Ekim Çarşamba günü Kapasite Geliştirme eğitimi düzenlendi. Eğitimde Durham Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Asutay “İslami Etki, Sosyal ve Yeşil Yatırım” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.