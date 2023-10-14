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Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze için olağanüstü toplanacak
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze için olağanüstü toplanacak

Yeniakit Publisher
2023-10-14 13:35:00 -
İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze için olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.

Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine, "Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için" dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantının 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Genel Sekreterlik merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
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Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

 

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