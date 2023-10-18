İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!

Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden acımasız saldırıları ele alındı.

Toplantıda, söz konusu saldırıya ilişkin hazırlanan bildiri kabul edildi.

Türkiye'nin de öncülük ettiği bildiride, İİT Sözleşmesi'nde yer alan ilke ve hedefler hatırlatılarak, teşkilat tarafından Filistin ve Kudüs ile ilgili alınan tüm kararlar açıklandı.

Filistin meselesinin tüm İslam alemi için önemli olduğu vurgulanan bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Özellikle kendi haklarını tayin etme, Filistinli mültecilerin dönüşü, bağımsızlık hakları, başkenti Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin somut hale getirilmesi gibi Filistin halkının vazgeçilemez haklarının yanı sıra Filistin'in İsrail'in saldırganlığına karşı kendini savunma meşru hakkını da destekliyoruz."

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Bildiride, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki küstah ve eşi benzeri görülmemiş İsrail saldırganlığı" ve "İsrailli güçlerin Gazze Şeridi'ndeki çirkin katliamına" değinilerek, İsrail'in Filistinlilere karşı "barbarca" saldırganlığının derhal sona ermesi ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısı yapıldı.

"İİT üyesi ülkelerin başkentlerindeki misyonlarının ve uluslararası organizasyonların hemen harekete geçmesi" çağrısında bulunulan bildiride, saldırganlığın kınanması ve durdurulmasının yanı sıra Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi istendi.

Üye devletlerin, "işgalci güç İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak" için mümkün ve etkili tüm diplomatik, yasal ve caydırıcı tedbirleri uygulamaya davet edildiği bildiride, "İsrail'in, Filistin halkına karşı devam eden suçlarını görüşmek üzere" İİT Genel Sekreterlik merkezinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Genel Sekreterden "olası etkili ve somut tedbirleri" mümkün olan en kısa sürede belirlemesi, bir sonraki "Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısına" sunması talep edildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararları çerçevesinde kabul edilmiş uluslararası insancıl hukuk standartlarına uygun olarak ve 2018'deki "İİT Yedinci Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı" bildirisi kararları doğrultusunda, "işgal güçleri ve aşırılık yanlısı sömürgeci yerleşimcilerin devam eden saldırılarına karşı masumları korumak üzere" uluslararası koruma gücü gönderilmesi yoluyla Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ihtiyacı vurgulandı.