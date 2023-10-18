  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın, dolar derken ünlü banka euro tahminini duyurdu! Tahminlerini apar topar değiştirdiler

Prof. Erbaş'tan Müslümanlara Filistin çağrısı!

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

Mısır'dan İsrail'e Müslümanları ayağa kaldıracak teklif! Duyan 'yok artık' diyecek

Aralarında kurucu üyeler ve yöneticiler de var: İyi Parti'den art arda istifalar geliyor

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Filistin katliamı sonrası harekete geçildi: Özlem Zengin açıkladı: Milli yas ilan ediliyor

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti: Toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek
Gündem İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!
Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 21:41:00 - 2023-10-18 22:01:28
İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi'nin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısı tamamlandı.

Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden acımasız saldırıları ele alındı.

Toplantıda, söz konusu saldırıya ilişkin hazırlanan bildiri kabul edildi.

Türkiye'nin de öncülük ettiği bildiride, İİT Sözleşmesi'nde yer alan ilke ve hedefler hatırlatılarak, teşkilat tarafından Filistin ve Kudüs ile ilgili alınan tüm kararlar açıklandı.

Filistin meselesinin tüm İslam alemi için önemli olduğu vurgulanan bildiride, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Özellikle kendi haklarını tayin etme, Filistinli mültecilerin dönüşü, bağımsızlık hakları, başkenti Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin somut hale getirilmesi gibi Filistin halkının vazgeçilemez haklarının yanı sıra Filistin'in İsrail'in saldırganlığına karşı kendini savunma meşru hakkını da destekliyoruz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bildiride, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki küstah ve eşi benzeri görülmemiş İsrail saldırganlığı" ve "İsrailli güçlerin Gazze Şeridi'ndeki çirkin katliamına" değinilerek, İsrail'in Filistinlilere karşı "barbarca" saldırganlığının derhal sona ermesi ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısı yapıldı.

"İİT üyesi ülkelerin başkentlerindeki misyonlarının ve uluslararası organizasyonların hemen harekete geçmesi" çağrısında bulunulan bildiride, saldırganlığın kınanması ve durdurulmasının yanı sıra Filistin halkına insani yardımların sağlanması için gerekli çabanın gösterilmesi istendi.

Üye devletlerin, "işgalci güç İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak" için mümkün ve etkili tüm diplomatik, yasal ve caydırıcı tedbirleri uygulamaya davet edildiği bildiride, "İsrail'in, Filistin halkına karşı devam eden suçlarını görüşmek üzere" İİT Genel Sekreterlik merkezinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Genel Sekreterden "olası etkili ve somut tedbirleri" mümkün olan en kısa sürede belirlemesi, bir sonraki "Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısına" sunması talep edildi.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararları çerçevesinde kabul edilmiş uluslararası insancıl hukuk standartlarına uygun olarak ve 2018'deki "İİT Yedinci Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı" bildirisi kararları doğrultusunda, "işgal güçleri ve aşırılık yanlısı sömürgeci yerleşimcilerin devam eden saldırılarına karşı masumları korumak üzere" uluslararası koruma gücü gönderilmesi yoluyla Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ihtiyacı vurgulandı.

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Yerel

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!
İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Gündem

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Gazze'deki hastaneye saldırı sonrası Hamas'tan flaş açıklama! Tüm dünyaya az önce böyle duyurdular
Gazze'deki hastaneye saldırı sonrası Hamas'tan flaş açıklama! Tüm dünyaya az önce böyle duyurdular

Dünya

Gazze'deki hastaneye saldırı sonrası Hamas'tan flaş açıklama! Tüm dünyaya az önce böyle duyurdular

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...
İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

Gündem

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk
İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Gündem

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı
Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Gündem

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık
Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık

Gündem

Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler
İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

Gündem

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yakıcı

Desene yarın masalar envai çeşit çeşit yiyeceklere dolup Filistine kınama mesajı çıkacak

Vahap Kalyoncu

Kınayın kınayın bu gece rahat uyursunuz.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23