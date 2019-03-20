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İslâm düşmanlığı var deyip istifasını verdi

Avustralya’da yayın yapan Sky News kanalında çalışan Rashna Farrukh isimli Müslüman bir kadın, İslam düşmanlığınıprotesto ederek işini bıraktı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:56
İslâm düşmanlığı var deyip istifasını verdi

 Münübe Yılmaz 

Yeni Zelanda’da iki camide Brenton Tarrant adlı bir Avustralyalının 50 kişiyi şehit etmesinin ardından, gözler dünyada günden güne artan İslamofobiye çevrildi. İslam düşmanlığının, Siyonist-Evanjeliklerin ağırlıkta olduğu medya sektöründe de had safhaya ulaştığı belirtilirken, Avustralya’da yayın yapan Sky News kanalında çalışan Rashna Farrukh isimli Müslüman bir kadın, söz konusu durumu protesto ederek işini bıraktı. Çalıştığı kanalın yorumcularının, ülkede Müslümanlara karşı önyargıyı ve kutuplaşmayı derinleştirip korku pompaladığını belirten Farrukh, “Yeni Zelanda katliamının montajlanmış görüntülerini bile yayınlayarak Müslümanlar aleyhinde algı oluşturmaya çalıştılar. Kanalıma, sürekli burka yasağını savunan, ‘Batı kültürüne savaş açıldığını’ ileri süren İslam karşıtları konuk olarak çağrılıyordu. Artık değerlerimden ve inançlarımdan daha fazla taviz veremezdim. Bu yüzden istifa ettim” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:56
  1. Yeni Zelanda
  2. Brenton Tarrant
  3. İslamofobi
  4. İslam düşmanlığı
  5. Sky News
  6. Avustralya
  7. Siyonist-Evanjelikler
  8. Müslümanlar
  9. İslam karşıtları

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