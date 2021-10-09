İslam düşmanlığı tüm dünyada artışta

MÜNÜBE YILMAZ

Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Shaheed, BM insan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporda Müslümanlara karşı nefret ve İslamofobik yaklaşımların artışta olduğuna işaret etti.

İslam ülkeleri veya liderleri hakkındaki eleştirileri İslamofobi başlığı altında değerlendirmediklerine dikkat çeken Maldivler’in eski Dışişleri Bakanı Shaheed, birtakım terör saldırılarının kasıtlı olarak Müslümanlara mal edildiğini ve bu şekilde İslam hakkında olumsuz bir intiba uyandırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Shaheed, İslamofobinin arttığı ülkelerde, devlet yönetimlerinin gerekli adımları atmasını tavsiye ederek, “Batı ülkeleri, Müslümanlara uygulanan ayrımcılık ve nefret dolu yaklaşımlara karşı acil bir şekilde harekete geçmeli” dedi.

İslam’ı insanlara anlatan ofisler kurulmalı

İngiltere İslami İnsan Hakları Komitesi (İHRÇ) tarafından yayınlanan “Müslüman Karşıtı Söylem ve Ayrımcılık” isimli raporda ise Müslüman nüfusa sahip olan ülkelerin İslam’ı insanlara anlatan çeşitli ofisler kurması ve okullardaki müfredata ek olarak öğrencilere İslam’ın anlatıldığı ayrı bir ders verilmesi gerektiği belirtildi.