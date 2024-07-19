İslâm düşmanlığı CHP’nin genlerinde! ÇEDES üzerinden kin kusuyor

BUĞRA KARDAN / SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türkiye’yi vesayetçi yapılara teslim etmek, 1990’ların karanlığına sürüklemek için çırpınan CHP’den akla zarar bir açıklama daha geldi. Genel Başkan Özgür Özel, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesini hedef aldı. Özel, Çankaya Anıt Park’ta halka açık Eğitim Maratonu’nda milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye dönük proje için “Tam bir çağdışılıktır, tam bir geri kafalılıktır” ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Laikçi yobazlara şirin görünmek için ÇEDES’i yerden yere vuran Özel, 28 Şubatçılara rahmet okuttu. Veliler ve öğrencilerden övgü alan projeye saldıran Özel, CHP’nin mukaddesat düşmanlığını bırakamadığını tescilledi. 2021’de Kur’an eğitimi için “Ortaçağ zihniyeti” diyen Özel’in köklerine bağlı nesiller yetişmesini esas alan ÇEDES’e de yüklenmesi öfkeyle karşılandı.

Bu kafalarda bir sorun var

Eğitimci-yazar A. Erkan Kavaklı, “Anlaşılan o ki CHP ve Özel’in dine, İslâm’a karşı alerjisi var. ÇEDES’e bu kadar muhalefet etmenin başka bir açıklaması yok. ÇEDES’i geri kafalılık olarak tanımlayan CHP ve Özel, büyük yanılgı içindedir. ÇEDES’le çevreye duyarlı, milli ve manevi değerlere bağlı çocuklar yetiştirmek amaçlanıyor. Bunun neresi yanlış? Devletin kontrolünde milli ve manevi eğitim vermemeniz durumunda, FETÖ gibi yapılarla karşılaşırsınız. Ana babalar, çocuklarını merdiven altı yapıların ellerine bırakır. CHP, bunu görmezden geliyor. Özel, neden merdiven altı yapıları destekler nitelikle söylemlerde bulunuyor? Çok yanlış bir anlayışla karşı karşıyayız. Medeniyetimizi, dinimizi devletin kontrolünde anlatmanın sakıncası var? Milli ve manevi değerlerimizi okulda genç dimağlara aşılamanın ne mahsuru var? ÇEDES, bu. Gönüllülük esasına dayalı bu ÇEDES’ten neden tedirginlik duyulur? Demek ki CHP ve Özel’de bir sorun var” dedi.

“Adamın ruhu kararmış”

Eğitimci-yazar Yaşar Değirmenci, şunları söyledi: “Milli ve manevi duyarlılığı olan nesiller yetiştirmek gerekliliktir. Bu anlamda atılan adımlar kıymetlidir. Bu adımları önlemeye yönelen yanlış yoldadır. Görüyoruz ki Türkiye’de muhalefet, faydalı olan her şeye karşı çıkıyor. Muhalefetin başında olan adam, Kur’an eğitimine dahi ‘Ortaçağ karanlığı’ demekten geri kalmıyor. Böyle bir şey olur mu? Bu adamın içi, ruhu kararmış. Yahu, çocukların Kur’an eğitimi almaları Hazreti Peygamber tarafından öğütleniyor. ÇEDES için de aynı durum geçerli. Allah’tan korkmak gerek. Hedef aldığı ÇEDES’in ne olduğunu biliyor mu? Ona ‘ÇEDES’in neresi çağdışı’ diye sormalı. Milli Eğitim ve Diyanet güzel bir proje devreye almış. BUnu karalamanın ne anlamı var? Yani çocukları ve gençleri köklerine bağlamaya dayalı ÇEDES için ‘geri kafalılık’ diyen din karşıtlığı yapmaktadır. Hata etmektedir. Milli ve manevi değerleri temel alan eğitime karşı çıkmak da ne demektir, Allah aşkına? Bu tahammülsüzlüktür, tahkir etmektir. ÇEDES’i taşlayanın 28 Şubatçılardan farkı yoktur. 28 Şubat, 12 Eylül, 27 Mayıs dahil tüm ihtilallerin mimarlarının milli ve manevi değerlere düşman olduğu muhakkaktır. Onun için ÇEDES’e yüklenenin ihtilalcilerden farkı olmadığını ifade ediyoruz.”

Hizmet edenler yılmamalı

Yazar-sosyolog Adnan Kalkan da şu görüşleri paylaştı: “Dinin psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi yapılmış birçok bilimsel araştırmayla kanıtlanmıştır. Günümüzde intiharların artması, psikolojik bunalımların had safhaya çıkmasının temelinde dinden uzaklaşma yatmaktadır. Dini faaliyetlerin üzerine bu kadar gitmek neslimizi bu bunalımlara sürüklemek anlamı taşır. ÇEDES projesi, alanında gerekli eğitimlerini almış uzmanlar ve hocalar tarafından uygulanmaktadır. Bu milletin değerleriyle sürekli çatışan ve mücadele eden azgın azgınlığın saldırıları sonucu asla böyle önemli projelerden vazgeçilmemelidir. Vatan ve medeniyetimizin devamı için milli ve manevi değerlerle yetişmiş neslimize ihtiyacımız vardır. Bu nesli yetiştirmek için ÇEDES başta olmak üzere projeler yapılmalı, devlet ve sivil toplum bu projeleri destekleyip katkı sunmalıdır. Her ne kadar karanlığı yaymaya çalışsalar da biz nur olup ışık yaymaya devam etmeliyiz.”

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