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Dünya İslam düşmanları iş başında! Kurban kesmeyi yasakladılar
Dünya

İslam düşmanları iş başında! Kurban kesmeyi yasakladılar

Hindistan, Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir'de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve develerin kurban olarak kesilmesini yasaklayarak bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 02:00:00 -
İslam düşmanları iş başında! Kurban kesmeyi yasakladılar

Hindistan'dan Kurban Bayramı öncesinde Keşmir sorunu ile ilgili tartışmalara yol açabilecek bir adım geldi.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Keşmir' de Kurban Bayramı'nda inek, buzağı ve deve gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi yasaklandı. Hindistan Hayvancılık Bakanlığı talimatı doğrultusunda getirilen yasağın uygulanması ve denetimi konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunuldu.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de inek kesmek yasak olurken, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi kesiliyor.

Keşmir' e bağlı bazı yerleşim bölgelerinde ise para veya hapis cezalarına rağmen inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban olarak kesiliyor.

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