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Dünya

İslam düşmanları Fransa'da ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 01:25:00 -
İslam düşmanları Fransa'da ortaya çıktı

Fransa'da 2 camiye, geçen hafta 16 yaşındaki bir gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle bağlantılı olarak tehdit mesajları iletildi.

Ülkenin Drome vilayetinde Thomas isimli gencin geçen hafta aldığı bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 2 cami tehdit mesajları aldı.

Fransız avukat Nabil Boudi'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Drome'a bağlı Valence kentindeki bir camiye Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürün de yer aldığı tehdit mesajı gönderildi.

Karikatürün altına "İyi bir Müslüman, ölü bir Müslüman. Thomas için adalet" yazıldığı görüldü.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Cherbourg-en-Cotentin kentindeki bir caminin duvarına "Araplara ölüm" ve "Thomas için adalet" yazıldı.

- Fransız yetkililerden camilere yönelik tehdit mesajlarına tepki
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Cherbourg camisinin duvarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma başlatılırken, Cherbourg-en-Cotentin Belediye Başkanı Benoit Arrive, saldırıyı "iğrenç, ırkçı bir eylem" olarak niteledi.

Valence Belediye Başkanı Nicolas Daragon da kentin camisine gelen tehdit mesajına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Daragon, "tarifi olmayan bu eylemleri" kınadığını belirtti.

Toplumu tahrik etmek isteyenlerin olduğunu kaydeden Daragon, bunun sadece toplumdaki gerilimleri ve bölünmeleri artırdığına dikkati çekti.

Daragon, "Daha önce hiç olmadığı kadar, hep birlikte, sükunet, ulusal birlik ve herkese saygı duyulması için etkili şekilde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan öldürülen gencin ikamet ettiği Romans-sur-İsere kentinde yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup gece saatlerinde sokağa çıktı.

Demir sopalar ve havai fişek taşıyan aşırı sağcılar "İslam Avrupa'dan dışarı" sloganları attı.

İçişleri Bakanlığı gruptaki 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 48 saatte 2 caminin ırkçı tehditlerin hedefinde olduğunu kaydetti.

Portes, aynı süre zarfında ülkede 2 kentte azınlık gruplara yönelik baskın düzenleme girişimi olduğunu ifade ederek medyayı ve siyasetçileri, aşırı sağı cesaretlendirmekle suçladı.

Fransız milletvekili, bu durumun tehlikeli olduğunun altını çizdi.

Portes, Romans-sur-İsere'deki aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştıklarına işaret ederek, "Onları durdurmalıyız." dedi.

Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülürken 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve daha sonra birçok kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir motivasyonla hareket etmediğini düşündüklerini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

21 Kasım'da olayla bağlantılı 9 şüpheli "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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