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Gündem

İslam düşmanı Şevval Sam'ın aldığı ücret belli oldu! Duyunca şoke olacaksınız

Göreve geldiği günden bu yana kendisine destek veren yandaş sanatçılara türlü bahanelerle para akıtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son kıyağını, 29 Ekim'de İslam düşmanı Şevval Sam'a yaptı. İBB'nin 29 Ekim organizasyonunda sahne alan Şevval Sam'ın 760 bin lira aldığı iddia edildi.

2019-10-30 18:58:00 -
İslam düşmanı Şevval Sam'ın aldığı ücret belli oldu! Duyunca şoke olacaksınız

Göreve geleli aylar olmasına rağmen İstanbul’a kayda değer bir hizmette bulunmayan ve israf diye süre reklam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.

Yerel seçim sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Ekrem İmamoğlu’nun mağdur rolünü oynadığı seçim stratejisine destek veren Candan Erçetin, Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi ‘sözde’ sanatçılar aylar önce ektikleri tohumun meyvelerini şimdi almaya başladı.

Tek konserden 760 bin lira

29 Ekim konserine ilişkin yeni bir iddia gündemde. Buna göre; Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konser karşılığında 760 bin lira aldığı öne sürüldü.

Şevval Sam sessiz

Şevval Sam'ın menajeri Ceyda Hasırcı, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.

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Yorumlar

Adalet ve Kalkınma Partili Yurttaş

Chp ye oy veren Ak Partililere duyurulur.Muradınıza erdiniz mi eyy Ak Partililer.Çerden çöpten bahanelerle Ak Partiye oy vermeyen Ak Partililer daha da vermeyin,susuzluğa,çöpe,keşmekeşe hazır olun chp liler dünden razı kepazeliğe sizde kepaze olun
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karlıdağlar

büyük para! değer mi Ekrem ya? o parayla ne fakir fukaralar doyurulurdu!
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