İslam düşmanı Şevval Sam'ın aldığı ücret belli oldu! Duyunca şoke olacaksınız

Göreve geleli aylar olmasına rağmen İstanbul’a kayda değer bir hizmette bulunmayan ve israf diye süre reklam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.

Yerel seçim sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Ekrem İmamoğlu’nun mağdur rolünü oynadığı seçim stratejisine destek veren Candan Erçetin, Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi ‘sözde’ sanatçılar aylar önce ektikleri tohumun meyvelerini şimdi almaya başladı.

Tek konserden 760 bin lira

29 Ekim konserine ilişkin yeni bir iddia gündemde. Buna göre; Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konser karşılığında 760 bin lira aldığı öne sürüldü.

Şevval Sam sessiz

Şevval Sam'ın menajeri Ceyda Hasırcı, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını söyledi.