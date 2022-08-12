İslam düşmanı Selman Ruşdi konferansta bıçaklandı! Şeytan ayetleri kitabında Efendimiz'e (SAV) hakaret etmişti..
Şeytan ayetleri adlı kitabında Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret eden Selman Ruşdi konferans verirken bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri ile olduğu yere yığılan Ruşdi'ye ilk müdahale sahnede yapıldı.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi, konferans verirken bıçaklı saldırıya uğradı.
ABD'nin New York kentinde konferans veren Ruşdi aldığı bıçak darbeleri ile olduğu yere yığılırken, ilk müdahale sahnede yapıldı.
Çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenilen Ruşdi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Ruşdi'yi bıçaklayan kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.