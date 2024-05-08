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Dünya İslam karşıtı Modi haddini aştı! Müslümanlara ağır hakaret
Dünya

İslam karşıtı Modi haddini aştı! Müslümanlara ağır hakaret

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:40:01 - 2024-05-08 15:40:01
İslam karşıtı Modi haddini aştı! Müslümanlara ağır hakaret

Hindistan seçimleri sona yaklaşırken, Başbakan Modi paylaştığı bir videoda Müslümanlarla ilgili nefret saçan ifadeler kullandı. Muhalefet liderleri Modi'ye dava açtı.

Hindistan'da Haziran ayında bitecek olan genel seçimler sona yaklaşırken, İslam karşıtlığıyla bilinen Başbakan Modi müslümanları hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Seçimlerin bitmesine az bir süre kala paylaştığı videoda müslümanlara karşı ağır ifadeler kullandı.

Muhalefeti müslümanlara fayda sağlamakla itham etti

Animasyonlu videoda, üst düzey Kongre partisi liderlerinin, ötekileştirilmiş kastlar ve kabile insanları pahasına Müslümanlara faydalar sağladığını gösteridiğine yönelik suçlamalar yer aldı. Muhalefet liderleri paylaşıma tepki gösterdi.

''Müslümanları şeytanlaştırıyor''!

Videonun "Müslümanları şeytanlaştırdığını" söyleyen muhalefet liderleri, paylaşımı nedeniyle iktidardaki  Başbakan Modi dahil Bharatiya Janata Partisi'nin(BJP) üst düzey liderlerine karşı dava açtı. Paylaşılan videonun Hindistan yasalarını ihlal ettiği ifade edildi.

Modi'nin ilk vukuatı değil

Bu, BJP'nin son iki hafta içinde çevrimiçi olarak yayınladığı bu türden ikinci video. Başbakan Narendra Modi de muhalefetin seçim mitinglerinde Müslüman azınlığı diğer toplumsal gruplara tercih ettiği yönünde benzer iddialarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana ülkede Müslüman karşıtı nefret söylemi arttı.

Muhalefet liderleri ve siyasi yorumcular, üst üste üçüncü dönem için aday olan Başbakan Modi'nin ve onun Hindu milliyetçi partisinin diğer liderlerinin bariz İslamofobiye başvurduğunu söylüyor.

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