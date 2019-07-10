İslam düşmanı densizlerden kutsala hakaret! ‘Hükümet bunlara hadlerini bildirmeli’

Son zamanlarda sosyal medyada gruplar kurarak İslami değerlere hakaret etmek için bir araya gelen Ateistler, haince hakaretlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla paylaşılan bir görselde, pazarlık yapan kişilere farklı anlamlar katarak İslam dini ile dalga geçildi. Paylaşıma kısa sürede tepki yağarken birçok kişi açılan bu ahlaksız grupların kapatılması yönünde yetkililere çağrı yaptı.

Yusuf Kavaklı sert tepki göstermişti

İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, ateist grupların İslami değerleri alaya alarak paylaşımlar yapmasına çok sert tepki gösterdi. Kavaklı, "Sosyal medya adlarına Ateist denilen Allah'sızlara çanak tutuyor. Yurtdışına baktığımızda mesela Hristiyan bir ülkede bu oluşumlara asla izin verilmez. Hükümetimiz bu konuda daha duyarlı davranarak onlarla mücadele etmeli" dedi.

Bu tür oluşumların İslamiyetle birlikte Türkiye'yi de hedef aldığını belirten Kavaklı, "Neden Türkiye ile uğraşıyorlar da Arabistan ile uğraşmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye yolundan asla dönmez. Çok büyük bir devletiz ama içeride hainler var. Biz kendi içimizdeki hainlerle uğraşırken, yurtdışındaki alçak düşmanlarımız menfaatlerini masaya yatırıyorlar." ifadelerini kullandı.