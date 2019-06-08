İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım dün yaptığı açıklamada İmamoğlu ile çıkacağı ortak yayın için sunucu olarak 28 Şubat'ın medya tetikçilerinden CHP yandaşı Uğur Dündar'ı tercih ettiğini söyledi.

Yıldırım’ın CHP adayıyla çıkacağı televizyon yayını için "Programı kimin yöneteceği konusu benim için fark etmez. Mesela tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine cevap veren Dündar, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" iddiasında bulundu.

'Adil' olacakmış!

Independent Türkçe'ye konuşan Dündar, "Sayın Binali Yıldırım'a bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Böyle bir sorumluluk bana tebliğ edilirse son derece adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur. Ortak yayının demokrasimizi güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Daha dün İmamoğlu'nu parlattı!

Bir dönem camide namaz kılan çocuk avına da çıkmış olan İslam düşmanı Uğur Dündar, Sözcü’de henüz dün yayınlanan yazısında tarafgirliğini çekinmeden gizlemeden açıkça belli etti ve İmamoğlu’nu parlatma görevini titizlikle yerine getirdi.

CHP'nin kanalı Halk TV'de sunduğu programlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere hakaret ve küfürler edilen Dündar'ın Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınında tarafsız olacağını iddia etmesi gülünç karşılandı.

CHP yandaşı Dündar "Ekrem İmamoğlu küresel bir proje mi?.." başlığıyla yayımladığı dünkü yazısında böyle İmamoğlu güzellemesi yaptı;

"Beylikdüzü'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda Twitter'deki takipçi sayısı 300 bin civarındaydı.

Adaylığının açıklanmasından bir süre sonra Beylikdüzü-Atatürk Kültür Merkezi'nde canlı yayın konuğumuz oldu. Benimle birlikte Şaban Sevinç, Ayşenur Arslan ve Tuba Emlek gibi, o tarihlerde Halk TV'nin önde gelen isimlerinin soru yönelttiği program sırasında, salonun arka sıraları ve balkon dolmamıştı!..

Aradan kısacık bir süre geçti.

Bugün Twitter'da 2,5 milyonu aşkın takipçisi var.

SÖZCÜTV için aynı salonda yaptığımız Halk Arenası'nda izdiham yaşandı, salon ve balkonda boş yer kalmadığı gibi, yüzlerce kişi ayakta izledi. Kalabalıktan fenalaşanlar oldu.

Karadeniz seyahatinde gördüğü ilgi ise, tek kelimeyle muhteşemdi.

Yolda, köyünde, baba ocağında ve konuşma yaptığı yerlerde toplanan yüz binlerin ortak yanı, siyasi aidiyetleri değil, “Rum” yakıştırması yapılarak izzeti nefisleriyle oynanan Karadenizli yurttaşlarımız olmalarıydı.

O yığınlar arasında tüm siyasi partilere oy vermiş seçmenler vardı. Köken zaptiyelerinin hakaret ve iftiralarına uğradıkça tepki büyümüş ve neredeyse tüm yöre insanları birer “Ekrem İmamoğlu” olmuşlardı.

O artık herkesin Ekrem'i idi.

Kiminin evladı, kiminin kardeşi, abisi ya da yakın akrabası…

Karadeniz seyahatinde adeta partiler üstü bir ortak kimlik doğmuştu!..

Aynı günlerde rakibi Binali Bey'e Ekrem Bey hakkında ne düşündüğünü sordular.

O da “Kiraz ağacına çıkmış. Kiraz ağacı gevrek olur, dikkat etsin düşmesin” dedi.

İmamoğlu düşmedi! Bu gidişle düşeceğe de benzemiyor!..

Bunları yazarken ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığını iftira üretim merkezlerinin bayram tatili boyunca harıl harıl yeni kumpaslar üretmekle meşgul olduğunu unutmuş değiliz.

Zaten bunlardan biri servise sokulmuş durumda!

Efendim neymiş?

Ekrem İmamoğlu küresel bir projeymiş!..

İtiraf edeyim ki, işte bu doğru!

Hatta sizi meraktan kurtarmak için bun- dan sonraki ayağını da açıklayabilirim.

Projenin ikinci aşamasında ne olacak biliyor musunuz?

Kayıp kıta Atlantis ortaya çıkarılacak!..

Ne muazzam proje (!) ama!..

(...)"

Binali Yıldırım ne demişti?

Yıldırım, Kastamonu Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ortak yayınla ilgili şunları söylemişti:

"Bunla ilgili iki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah."

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