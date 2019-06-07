0553 313 94 23

İslam düşmanı CHP'li avukat sapkınların önünde eğiliyormuş!

Sosyal medyada İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla boy gösteren CHP'li feminist avukat Feyza Altun, şimdi de eşcinsel sapkınlara skandal sözlerle destek çıktı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:15
İslam düşmanı CHP'li avukat sapkınların önünde eğiliyormuş!

Sosyal medya hesabı üzerinden İslam karşıtı, aile ve erkek düşmanı paylaşımları ile bilinen feminist avukat Feyza Altun tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yapan Altun, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara cevap verdi.

Sapkınların önünde eğiliyormuş!

Eşcinsel sapkınlığa desteğini görenleri şaşkına çevirecek bir şekilde gösteren Altun “LGBTİ destekçisi misin, karşıtı mı?” sorusuna “Destekçi demek de üstten geliyor bana. Ben her varoluşun karşısında saygıyla eğiliyor ve şefkatle kucaklıyorum diyeyim. Aşkın rengi olmaz.” Cevabını verdi.

İslam düşmanı avukatın eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran bu skandal sözleri büyük tepki çekti.

CHP'li feminist avukattan seçim tehdidi!

Ahlâksız zihniyet

Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:15
  1. İstanbul
  2. Feyza Altun
  3. feminist
  4. avukat
  5. eşcinsel
  6. LGBTİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi Şenliğine katıldı
    1. Başkan Öztürk, İsmet Mahallesi..
    2. Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Kuşadası plajlarında insan seli
    4. Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı..
    5. Manisa lise taban puanları 2019 MEB e..
    6. Başkan Karalar, bayramda şehit..
    7. Şarampole uçan araç eve çarparak..
    8. İzmir'de koyun otlatırken kaybolan..
    9. S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den..
    10. Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün..
    11. Amasya'da otomobil devrildi: 6 yaralı
    12. Rusya’dan İngiltere’ye: "Davranışımızı..
    13. Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi..
    14. Oyun oynayanlar dikkat! Bu 3’ü sizde..
    15. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    16. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    17. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    18. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    19. Antik kentte yıldız şöleni
    20. Vali Demirtaş, şehitler için..
    21. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    22. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    23. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    24. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    25. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    26. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    27. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    28. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    29. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    30. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı