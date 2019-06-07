İslam düşmanı CHP'li avukat sapkınların önünde eğiliyormuş!

Sosyal medya hesabı üzerinden İslam karşıtı, aile ve erkek düşmanı paylaşımları ile bilinen feminist avukat Feyza Altun tepki çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de yapan Altun, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara cevap verdi.

Sapkınların önünde eğiliyormuş!

Eşcinsel sapkınlığa desteğini görenleri şaşkına çevirecek bir şekilde gösteren Altun “LGBTİ destekçisi misin, karşıtı mı?” sorusuna “Destekçi demek de üstten geliyor bana. Ben her varoluşun karşısında saygıyla eğiliyor ve şefkatle kucaklıyorum diyeyim. Aşkın rengi olmaz.” Cevabını verdi.

İslam düşmanı avukatın eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran bu skandal sözleri büyük tepki çekti.

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