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İslam dünyasını kana boğan İngilizlerden Yemen'e şaşırtan yardım sözü!

İslam coğrafyasını 1 asırdır kana boğan İngilizler şova devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, Yemen savaşının mağdurlarına 200 milyon pound (262 milyon dolar) yardım sözü verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:52
İslam dünyasını kana boğan İngilizlerden Yemen'e şaşırtan yardım sözü!

Mısır'ın turistlik beldesi Şarm eş-Şeyh'te düzenlenen "İstikrarda Yatırım" başlıklı AB-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan May, Yemen krizini sona erdirmenin tek yolunun siyasi çözüme varılması olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre siyasi çözüme varılması konusunda ciddi bir aşama katedildiğini ancak bu fırsatın iyi değerlendirilemediğini belirten May, mevcut barış anlaşmalarını kalıcı barışa dönüştürmek için Stockholm görüşmelerinin ivmesinden faydalanmak gerektiğini kaydetti.

May, Yemen'deki savaşın mağdurlarına 262 milyon dolar yardım sözü verdi.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:52
  1. AB-Arap Birliği Zirvesi
  2. Mısır
  3. Şarm eş-Şeyh
  4. Yemen

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