İslâm dünyası üç maymunu oynuyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Müslümanlara baskın yaparak sert müdahalede bulunan İsrail polisi, kullandığı ses bombaları, plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazlar ile yine yüzlerce Filistinli mazlumun yaralanmasına sebeb oldu. Filistin’de yaşanan bunca zulüm, akan bunca kan ve gözyaşına ise Türkiye dışındaki diğer İslam ülkeleri sessiz kaldı.

Kudüs Müslümanların namusudur

Kalleş saldırılarla ilgili Akit’e konuşan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, şunları dile getirdi: “Bir avuç siyonist her ramazan bu acıları bize yaşatıyor. Bu yapılan operasyonlara Türkiye dışında hiçbir ülke karşı çıkmıyor. Kudüs’te, Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışan tek ülke Türkiye’dir ne yazık ki. İslam dünyası kendi içerisinde kin ve nefrete batmış durumda. Bugün topyekün, omuz omuza mücadele etme günüdür. Ancak hiçbir İslam ülkesi buna yanaşmıyor. İslam dünyası tek yürek olmadığı sürece bunlar istediği atı koşturmaya devam edecekler. Her şeyi geçtik, Kudüs Müslümanların namusudur. Namusa sahip çıkmamak ne demek? Türkiye’nin yükü biraz daha ağırlaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın yükü ağırlaşmıştır. Tek başına bu siyonistlerle mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Her zaman bu böyle oldu yine böyle olacaktır.”

İİT sınıfta kalmıştır

Cansuyu Derneği Başkanı Genel Başkanı Mustafa Köylü de şunları ifade etti: “İslam İşbirliği Teşkilatı tamamen Filistin’in bağımsızlığını korumak, Filistin davasına sahip çıkmak için kurulmuş bir örgüttür. Ancak zaman içerisinde bu özelliğini kaybetti. İşgal girişimine bile ses çıkarmayan bir kuruluş haline geldi. Organizasyon içerisinde bulunan ülkelerin yaptığı anlaşmalar, izlediği politikalar gidişatı etkiliyor. Bu ülkeler istikrarlı, sağlam ülkeler olsaydı durum bu hale gelmezdi. Ne yazık ki İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin davasında sınıfta kalmıştır. Filistin davasına sahip çıkmak için izlediği çizginin dışına çıkmıştır. Hatta bu ülkelerin gözleri öyle körleşti ki, Filistinli Müslümanları, siyonistlere karşı bir tehlike olarak görmeye başladılar. Rahmetli Erbakan hocanın dediği gibi İsrail laftan anlamaz. O devlete karşı güç kullanmak gerekiyor. İsrail’in karşısında fiziki manada bir güç olmadığı için istedikleri gibi at koşturuyorlar.”

Türkiye dik durmayı başardı

Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, şu değerlendirmede bulundu: “İslam ülkelerinin hepsine operasyon yapıldı. İslam coğrafyaları sindirildi. Türkiye’yi de sindirmeye, yıldırmaya çalıştılar ancak biz dik durmayı becerdik. İslam ülkeleri ne yazık ki siyonizm tarafından kuşatılmış durumdadır. Sessiz kalmalarının sebebi de budur. Türkiye bir an önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nı eline almalı ve Müslüman insanların önderliği konusunda daha fazla çaba sarf etmelidir.”