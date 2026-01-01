İslam dünyası için utanç tablosu: Gazze'de tuvalet kuyrukları!

Gazze Şeridi’nde iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, insani krizi derinleştirirken, en az konuşulan felaketlerden biri temel hijyen ve sanitasyon altyapısının çöküşü. Yerinden edilmiş milyonlarca Filistinli, aşırı kalabalık çadır kamplarında ve barınaklarda yaşıyor; burada bir tuvaleti yüzlerce kişi paylaşmak zorunda kalıyor. Bu durum, hızla yayılan hastalıklarla bir “halk sağlığı felaketine” dönüşüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre, Gazze’de ortalama 340 kişi bir tuvaleti, 1290 kişi ise bir duşu paylaşıyor. Bazı barınaklarda ise binlerce kişiye yalnızca birkaç tuvalet düşüyor. Yerinden edilmiş aileler, saatlerce tuvalet kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor; kadınlar ve çocuklar bu sırada en büyük zorlukları yaşıyor.

Altyapı yıkımı krizi körüklüyor. İsrail saldırıları sonucu su kuyularının yüzde 90’ı, kanalizasyon şebekelerinin ise yüzde 80’i tahrip olmuş durumda. Atık su sokaklara ve denize akıyor, çöp yığınları birikiyor. Oxfam ve IRC gibi yardım örgütleri, temiz suyun kişi başına günlük 3-6 litreye düştüğünü, hijyen malzemelerinin ise erişilemez olduğunu belirtiyor.

Sonuç: Hastalıklar patlama yapıyor. Hepatit A vakaları savaş öncesi döneme göre onlarca kat artmış, ishal, cilt hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonları yaygınlaşmış. Çocuklar en çok etkilenen grup; yetersiz beslenme ve hijyen eksikliği birleşince ölümler artıyor. UNRWA, kış şartlarının ve sel riskinin durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuyor.

Uluslararası toplumdan çağrılar yükseliyor: Acil yakıt, hijyen kitleri ve altyapı onarımı için yardım girişi şart. Ancak kısıtlamalar devam ederken, Gazze halkı onurlarını koruma mücadelesi veriyor. Bu kriz, savaşın görünmeyen yüzü: Tuvalet kuyruklarında geçen bir hayat.

