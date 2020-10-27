İslam dünyası birleşti katliamcı Fransa panikte

Fransa’da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Müslüman ülkelerin sert tepkisine neden olurken Fransız ürünlerine karşı başlatılan boykot kampanyaları Paris yönetimini endişelendirdi. Türkiye ile birlikte birçok İslam ülkesi tek ses halinde Fransa’nın İslam’a karşı eylemlerini kınarken sosyal medyada Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı. Bazı ülkelerde Fransız ürünleri market raflarından indirildi. Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna karşı gelişen boykotun çığ gibi büyümesi üzerine panik yaşayan Fransa Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İslam ülkelerinde Fransız mallarına yönelik boykotun durdurulması çağrısında bulundu. Buna karşılık sosyal medyada Fransız ürünleri ve Fransa’ya seyahate karşı boykot çağrıları yükseliyor. İslam ülkelerindeki halklar da düzenlenen gösterilerle Fransa’nın İslam’ın mukaddesatına saldırılarına öfkelerini yansıtıyor.



Erdoğan, Macron’un “zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim’de yaptığı bir konuşmasında, Macron’un “İslam krizde” açıklamasının saygısızlıktan öte açık bir provokasyon olduğunu belirterek, “İslam’ın yapılandırılmasından” bahsetmesini ise “hadsizlik ve edepsizlik” olarak niteledi. Fransa’da Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin kamusal alanda sergilenmesine Macron’un destek olması üzerine, Erdoğan, Macron’u “zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” sözleriyle eleştirdi.



Pakistan’dan Fransa’ya protesto notası



Pakistan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a karşı “sorumsuzca” açıklamaları ve “küfür” içerikli karikatürler nedeniyle Paris yönetimine protesto notası verdiği bildirildi. Öte yandan; Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Macron’un İslam’a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi’yi cesaretlendirdiğini vurguladı. Han, “cehaleti temel alan” Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi’ye ve aşırılıkçılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetti.



Irak, Suriye, Yemen



Irak’ın başkenti Bağdat’da bir grup, üzerinde kırmızı çarpı işaretli Macron’un posterlerini taşıyan araç konvoyuyla tepki gösterisi düzenledi. Macron’a tepki konvoyuna yoldan geçen vatandaşlar da destek verdi.



Suriye ve Yemen’de düzenlenen protesto gösterilerinde ise “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Fransız mallarına karşı boykot çağrısı yaptı. Gösterilerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ait posterler de ateşe verildi. Yemen Vakıflar Bakanı Ahmed Atiyye de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransız ürünlerini boykot edin, Macron ve Fransa, ümmetin peygamberine hakaret ediyor. Resulullah kırmızı çizgimizdir” yazılı bir fotoğraf paylaştı.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır El Muhammed El Sabah, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın siyasi kanadı İslami Anayasa Hareketi Partisi (HADES) ve bazı milletvekilleri Fransa’yı kınadı.



Katar Üniversitesi, “İslam dininin ve sembollerinin kasıtlı suistimali” gerekçesiyle Fransız Kültürü Haftası’nı süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Aynı şekilde, Katar’ın önde gelen perakende zincirleri, Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılacağını duyurdu.



Bahreyn’de düzenlenen gösterilerde ise “Canlar sana feda olsun ya Resulallah” yazılı dövizlerle Fransa’nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi.



Lübnan’da Fransız bayrağı yakıldı



Fransa’nın işgalci bir tarihe sahip olduğu Lübnan’da hem sokaktan hem de dini otoritelerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepkiler yükseldi. Göstericiler, Fransız bayrağı yakarak, Macron’a tepki gösterdi. Sayda kentinde de Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlanması protesto edildi.



Ürdün’deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) yaptığı açıklamada, Fransa’nın halklar arasında nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu hakaretlerden dolayı İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.



Fransa’nın uzunca bir süredir ülkedeki gayri meşru darbeci lideri desteklemekle suçlandığı Libya’da Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, Macron’un ifadelerini kınadı. Libyalı sosyal medya kullanıcıları ülkede yaygın olarak satılan gıda ve hızlı tüketim maddeleri başta olmak üzere Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Beni Velid ve Terhune kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.



Fransa’nın sömürgeci tarihinin en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir’deki Barış Toplumu Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’dan, Macron’a karşı tutum sergilemesi talep edildi.



Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasındaki ısrar, faillerinin olgunluktan uzak olduklarını gösteriyor” ifadesi kullanıldı. Faslıların, “Fransız ürünlerini boykot” etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.



Mısır’da Ezher’den tepki



Mısır’da El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib yaptığı açıklamada, “Şimdi İslam’ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber’e karşı maksatlı bir saldırıyla başlayan kaos yaratma konusunda planlı bir kampanyaya tanık oluyoruz” ifadesini kullandı. Öte yandan, Türkiye’de yaşayan Mısırlılar da yapılanların ifade özgürlüğü adı altında Peygamber’e hakareti kışkırtmak olduğunu belirterek, Fransız malları ve Fransa’ya seyahata karşı boykot çağrısında bulundu.



Tunus’ta “Frankafoni zirvesi iptal edilsin” çağrısı



Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetinde toplanan yüzlerce protestocu, ellerinde “Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir” ve “Anam babam sana feda olsun ya Resulallah” yazan pankartlarla Fransız mallarını boykot çağrısında bulundu. Tunus Parlamentosu’ndaki bağımsız milletvekili Yasin el-Ayari, Fransa’da Hz. Muhammed’e ve Müslümanların inançlarına hakaret edilmesine tepki olarak, Tunus’ta düzenlenmesi planlanan Frankofoni Zirvesi’nin iptal edilmesini istedi.



Malezya: Macron islam cahili



Malezya’da ise İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, yaptığı yazılı açıklamada, “Macron’un açıklamaları, İslam ve Müslümanların durumuna dair cehaletini açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.