İslam dünyası artık İsrail’e dur desin!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “İsrail’in özellikle İslam dinine ve Müslümanlara karşı yapmış olduğu saldırılar karşısında İslam dünyasından tepki gelmemesinden dolayı İsrail aklına gelen tüm sıkıntıları yaşatıyor. İsrail’in yapmış olduğu ve almış olduğu karar bize İslamiyet’in ilk doğduğu zamanları hatırlatıyor. O dönemde ibadetler gizli yapılıyordu. Dışarıya ses aksettirilmiyordu. Ama Hz. Ömer ile birlikte ezan açıktan okundu. Müslümanların her birinin bir Ömer olmaya ihtiyacı var. İsrail dini tamamen dört duvar arasına sıkıştırıp dışarıda İslam’ın sesini duyurmamak istiyor. Tüm dünya Müslümanları bu zulüm karşısında sessiz kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“Hukuk tanımazlıktır”

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, “Bu karar İsrail’in Müslümanları kışkırtma kararıdır. Mescid-i Aksa’nın mevcut yapısını aşındırmaktır. Geçmişte orada Müslümanlara karşı yapılan zulümleri cesaretlendirme ve geçmişteki kalan gerginlikleri gün yüzüne çıkarmanın adımıdır. İsrail’in bu kararı hukuk tanımazlıktır. Burada ibadet niyetiyle giden fanatik Yahudiler geçmişte Müslümanları öldürmeye varan hareketlerde bulundular. Dolayısıyla İsrail mahkemesinin kararı yeni işgal anlayışını artırabilir. İslam dünyası geçmişte bunca yapılanlara bir ses vermedi. Ama bugün duruma karşı güçlü bir ses vermelidir. Görünen o ki bu ses Türkiye Cumhuriyetinden çıkacak. İsrail bu hadiselerden biran önce vazgeçmelidir” şeklinde konuştu.