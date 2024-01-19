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Gündem İslam devletleri susarken ABD ve İsrail arasında 'Filistin' pazarlığı!
Gündem

İslam devletleri susarken ABD ve İsrail arasında 'Filistin' pazarlığı!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 19:54:00 - 2024-01-19 19:55:37
İslam devletleri susarken ABD ve İsrail arasında 'Filistin' pazarlığı!

İslam ülkeleri 7 Ekim'den beri Gazze'de aralıksız süren soykırımı seyretmekle yetinirken, Washington ile Tel Aviv arasında 'Filistin' pazarlığı yapılıyor.

İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu, gelecekte kurulması planlanan “Filistin devleti” fikrine karşı olduğunu, bunu Washington yönetimine de söylediğini ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in olaylara "açıkça" farklı baktığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise ABD’nin iki devletli çözümden yana olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “Zorlukları bir Filistin devleti kurulmadan çözmenin bir yolu yok” dedi.

İşgalde şeytani plan! Hamas'ı yok edip Filistin'i güvendikleri isme teslim etmek istiyorlar

Siyonist İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 105. günde devam ederken, Washington-Tel Aviv hattında “Filistin devleti” pazarlığı yapılıyor.

İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında savaş sonrası planlara değindi. Netanyahu, savaştan sonra bir Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul etmediğini, bunu ABD yönetimini de bildirdiğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini, bunun da gelecekte kurulması planlanan “Filistin Devleti'nin” topraklarını içerdiğini işaret etti. Netanyahu, “İsrail’in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm bölge üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerekiyor. Bu da (Filistin’in) egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabiliriz? Bu gerçeği ABD’li dostlarımıza söyledim ve İsrail devletini tehlikeye atacak bir gerçeği bize dayatma girişimini engelledim” ifadelerini kullandı.

ABD: Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz

Netanyahu’nun açıklamalarına Washington’dan gelen cepta ise ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Filistinlilerin bağımsız bir devlette barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. ABD'nin savaştan sonra Gazze'nin nasıl olacağı konusundaki görüşünün "son derece net" olduğunu söyleyen Kirby, “Gazze'de, Filistin halkının isteklerini temsil eden, nasıl göründüğü konusunda onların oy ve söz hakkına sahip olduğu ve Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz” diyerek Hamas'ı devre dışı bırakma planını aktardı.
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