İslam coğrafyasında peş peşe çekilen teslimiyet bayrağı! Pakistan ve Endonezya İsrail ile normalleşmeye hazırlanıyor

Pakistan ve Endonezya'dan heyetler bir süredir İsrail ile görüşmelerde bulunuyor. Pakistanlı ve Endonezyalı diplomatik heyetler bu hafta gizli görüşmeler için İsrail'e gitti. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han döneminde devlet bakanı olan Nasim Eşref'in liderliğindeki Pakistanlı heyet, bu hafta İsrail'e yaptıkları ziyarette ülke genelinde gezi turuna çıktı.

Heyetin ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bu hafta içerisinde görüşme yapması planlanıyor.

Pakistanlı heyet içerisinde gazeteci Ahmed Kureyşi de bulunuyor. Kureyşi daha önce İsrail'e ziyarette bulunmuş ve bu ülke içerisinde tartışmalara yol açmıştı.

İsrail ile yakınlaşmaya olumlu baktığı iddia edilen devlet televizyonu çalışanına büyük tepki

Pakistan'ın bir önceki Başbakanı İmran Han'ın geçmişte "İsrail ile asla normalleşmeyeceğiz" ifadesini kullandığı ve onun devrilmesinden sonra gelen yeni yönetimin dış politikada farklı yaklaşımlar sergileme eğiliminde olduğuna dair bilgiler, son zamanlarda ülke içerisinde İsrail'in koşulsuz olarak tanınabileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Çifte vatandaş olmayan ve Pakistan yasalarına göre İsrail'e seyahat etmesi hoş karşılanmayan Pakistan devlet televizyon muhabiri Ahmet Kureyşi'nin heyetle birlikte Tel Aviv'e ziyareti de öfkeye yol açtı.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme girişimlerine sıcak bakması sebebiyle eleştirilen Kureyşi daha sonra devlet televizyonundaki görevinden alındı.

Öte yandan Kureyşi, İsrail-Pakistan normalleşmesi yönünde söylemler aşıladığı iddialarını yalandı.

Pakistanlılar, İsrail'in tanınmasını istemiyor

Pakistan, ancak bir Filistin devletinin kurulması halinde İsrail'i tanıyabileceği yönünde bir politika güdüyor.

Pakistanlı gazeteciler, İsrail'in koşulsuz tanınmasına yönelik radikal politika değişimlerinin halk tarafından kabul görmeyeceğine işaret ediyor.

Middle East Eye'a konuşan Atlantic Council düşünce kurulu analisti Kamal Alam, ülkede halihazırda ekonomik krizin ve mali sıkıntıların yaşandığı bir ortamda İsrail ile koşulsuz normalleşme çabalarına gidilmesi halinde muhafazakar kesimin sokaklara dökülebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan Alam, Pakistan'da Filistin meselesine bakışın Hindistan ile yaşanan Keşmir sorunuyla irtibatlı olduğuna değindi.

Alam, İsrail'in şartsız olarak tanınmasının Pakistan'ın devlet olarak Keşmir davasından da uzaklaşabileceği mesajını verebileceğinden bahsetti.

Pakistan kamuoyunun normalleşmeye büyük ölçüde karşı çıktığını, siyasi partilerin ise bu konuya kuşkulu bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Alam, ordunun ve güvenlik teşkilatlarının ilişkilerin normalleşmesine daha sıcak baktığını kaydetti.

Endonezyalı heyet de İsrail'de



İsrail'i ziyaret edenler arasında Endonezya da bulunuyor.

İsrail'e bu hafta iniş yapan Endonezyalı heyete 'üst düzey bir yetkili' liderlik ediyor. Kaynaklar, üst düzey yetkilinin kim olduğuna açıklık kazandırmadı.

Endonezya ve İsrail arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

İki ülkenin ticaret ve turizm alanlarında iş birliği mevcut.

Kaynak: Mepa News