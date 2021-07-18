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Dünya İslam Alimleri'nden Filistin bildirisi: Siyonistlere tepki, Filistin'e tam destek!
Dünya

İslam Alimleri'nden Filistin bildirisi: Siyonistlere tepki, Filistin'e tam destek!

İslam coğrafyasındaki alimlerden oluşan Ümmet Alimleri, işgalci siyonist rejimin bu sabah Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki göstererek Müslüman halkları her alanda Filistin için seferber ve destek olmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:07:00 -
İslam Alimleri'nden Filistin bildirisi: Siyonistlere tepki, Filistin'e tam destek!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Ümmet Alimleri yaptıkları ortak yazılı bir bildiriyle Kurban Bayramı arefesinden önceki gün siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına tepki gösterdi.

Bildiride, tekrarlanan bu tehlikeli saldırganlık karşısında Ümmet Alimlerinin tüm müesseseleri ve fertleriyle şu çağrılarda bulunduğuna dikkat çekildi.

"Halk, topluca ve ivedilikle Mescid-i Aksa'ya yürüsün"

"Ümmet Alimleri, 1948'den beridir işgal edilen topraklarda, Kudüs'te ve Batı Şeria'da bulunan halka, topluca ve ivedilikle Mescid-i Aksa'ya yürümeleri; içinde i’tikâf ve ribat gerçekleştirmeleri ve Mescid-i Aksa'yı kasıp kavuran, kutsallığına saygısızlık eden yerleşimci sürüleri ve siyonist işgal askerlerine karşı durmaları için acil çağrıda bulundular. 

"Kitlesel gösteri gerçekleştirilsin"

Ümmet Alimleri, Batı Şeria'daki Filistin halkını bir an önce ayağa kalkmaya ve mütecaviz siyonistlerin işgal ettiği topraklarda kitlesel gösteri gerçekleştirmeye çağırdığı bildiride, "Filistin direniş grupları, Peygamber Efendimizin misyonuna karşı saldırganlıkta ısrarcı olan siyonistleri caydırmak için üstlendikleri görev hususunda tam desteğimizi ilan ediyoruz" dediler.

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