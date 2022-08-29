İslam alimi Kutub rahmetle yâd ediliyor
Mısır’da zalimlere karşı devam eden var olma mücadelesinin sembolü olan büyük İslâm âlimi Seyyid Kutub’u, şehadetinin 56. yılında rahmetle yâd ediyoruz.
HABER MERKEZİ
Seyyid Kutub, Mısır’da dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır tarafından 56 yıl önce idam edilerek şehid edilmişti. Kaleme aldığı eserler, verdiği konferanslar Mısır’da devrimin fitilini ateşleyen kıvılcımlar olmuştu. Seyyid Kutub’un kaleme aldığı eserler binlerce Müslüman için yol göstermeye devam ediyor. Ömrünü hakikat uğruna adayan Seyid Kutub, inandığı değerler uğruna ölüme yürümenin sembol şahsiyeti olarak görülüyor. Mısır’da Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucularından olan Seyyid Kutub’u rahmetle yâd ediyoruz.