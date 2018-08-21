İslam alemi Kurban Bayramı’nın heyecanını yaşıyor

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr -

İslam aleminin kurban coşkusu kılınan bayram namazı ile başladı. Yurt genelinde Müslümanlar, sabah ezanının okunması ile camilere koştu. Dualarda İslam Coğrafyası’nın mazlumları da unutulmadı.

Kılınan namazla birlikte kurban kesme ibadeti başladı. Kurban Bayramı 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kurban ibadeti ise 23 Ağustos Perşembe yani bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar yerine getirilecek.