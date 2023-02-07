İSLÂMÎ VAKIF ve STK’lar yardıma koştu

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Aralarında Türk Diyanet Vakfı ile İHH, İDDEF, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı ve Sadakataşı Derneği’nin olduğu milli vakıf ve STK’lar, başta Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerde mağdur olan depremzedeler gıda ve barınma malzemeleri ulaştırdı.

İnsani yardımda Türkiye’nin parlayan yıldızı olan İHH, depremin ardından 51 ilden 756 kişilik arama kurtarma personelini bölgeye gönderdi. Bir mobil aşevi sıcak yemek ikramında bulunurken, Kilis’te 7 bin 600 kişiye çorba ikram edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türk Diyanet Vakfı, deprem bölgesinde günlük 10 bin öğün kapasiteli mobil mutfak oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise sosyal medyadan yaptığı duyuruda, depremzedelerin uygun olan camilerde, din görevlilerinin gözetiminde konaklayabileceklerini duyurdu.

Deniz Feneri Derneği ise bölgeye 4 ekipten oluşan onlarca kurtarma personelinin yanı sıra 1000 adet battaniyelik yardım ulaştırdı.

Depremin ardından bölgeye ulaşan İslami vakıflar arasında yer alan Hayrat İnsani Yardım Derneği ise afetzedeler ile arama kurtarma görevlilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yine bölgeye yardım için koşan dernekler arasında yer alan Beşir Derneği, mobil aşevinde pişirdiği günlük sıcak yemeklerle depremzedelerin ihtiyacını karşılıyor.

Sadakataşı Derneği ile Cansuyu Derneği de hem acil ihtiyaçları karşılayan hem de arama kurtarma çalışmalarına destek veren STK’lar arasında yer alıyor.

Suriye 16 bin ekmek gönderdi

Öte yandan, Suriye fırınlarında üretilen ekmekler, Türkiye’deki afetzedelere ulaştırıldı. Azezli ekmek üreticileri, pişirdikleri 16 bin adet ekmeği Kilislilere gönderdi. Ahde vefa gösteren Suriyelilerin gönderdiği ekmekler, İHH aşevlerinde görevli personel tarafından depremzedelere dağıtıldı.