Islak mendilin zararları nelerdir?

Kullanılan ıslak mendillerden çıkan çok fazla derecede fabrika kimyasalları içeriyor. Bu sıvı kullanılan bölgeye temas ederek cildin gözeneklerinden alt tabaka yani dermis katmanına nüfuz eder.

Biriken bu kimyasallar ciddi cilt hastalıklarına neden olur. Aynı zamanda elde kullanılan ıslak mendil sonrası tuttuğumuz yiyecekler aracılığıyla da vücudumuza giren bu kimyasallar sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Uzmanlar ıslak mendilin neden olduğu bu durumlar ölümcül olmasa da ciddi cilt hasarlarına neden olabileceğini vurguluyor. Bunun için ıslak mendil kullanımından sonra mutlaka o bölgenin yıkanması gerektiğini de belirtiyor.

Özellikle annelerin pişik olan bebeklerinde kullandıkları ıslak mendillerin bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur.

Yasemin.com'dan alınmıştır.