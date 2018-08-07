THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Islak mendilin zararları nelerdir?

Yapılan araştırmalarda kimyasal maddelerle üretilen ıslak mendilin zararları olduğu ortaya çıktı. Peki annelerin bebeklerin altını temizlemesinde bile kullandıkları ıslak mendillerin ne gibi zararları olabilir?

07 Ağustos 2018 Salı 12:28
Islak mendilin zararları nelerdir?

Kullanılan ıslak mendillerden çıkan çok fazla derecede fabrika kimyasalları içeriyor. Bu sıvı kullanılan bölgeye temas ederek cildin gözeneklerinden alt tabaka yani dermis katmanına nüfuz eder.

Biriken bu kimyasallar ciddi cilt hastalıklarına neden olur. Aynı zamanda elde kullanılan ıslak mendil sonrası tuttuğumuz yiyecekler aracılığıyla da vücudumuza giren bu kimyasallar sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verir.

Uzmanlar ıslak mendilin neden olduğu bu durumlar ölümcül olmasa da ciddi cilt hasarlarına neden olabileceğini vurguluyor. Bunun için ıslak mendil kullanımından sonra mutlaka o bölgenin yıkanması gerektiğini de belirtiyor.

Özellikle annelerin pişik olan bebeklerinde kullandıkları ıslak mendillerin bu yaralardan cilde geçerek hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına neden olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:28
  1. sağlık
  2. kadın aile
  3. sağlıklı yaşam
  4. yaşam
  5. pratik bilgiler
  6. ıslak mendil
  7. ıslak mendil ne kadar sağlıklı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İP’in tamamen buhar olacağını göreceğiz"
    1. "İP’in tamamen buhar olacağını..
    2. Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi..
    3. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    4. Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit
    5. AK Parti'den flaş kongre açıklaması
    6. Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı
    7. Ünlü Bursa bıçağında ihracat hedefi 2..
    8. Erdoğan 'rezil ettik' demişti harekete..
    9. Mide kanseri belirtileri nelerdir?
    10. Terör devleti İsrail Gazze'ye..
    11. Usta oyuncu Cüneyt Arkın: Telif..
    12. Islak mendilin zararları nelerdir?
    13. Teröristlere pasaport temin eden zanlı..
    14. Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine..
    15. Gurbetçi gençler Türkiye'de en çok..
    16. Erdoğan talimat verdi, MHP’liler..
    17. Bu hastalık saç yolduruyor!
    18. Karısı zannedip sokak ortasında darp..
    19. Sosyal medyadan terör propagandası: 7..
    20. Kocaeli ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler