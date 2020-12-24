Islak hamburger nasıl yapılır? | Islak hamburger tarifi

Güçlü bir bağışıklık sistemi için yediklerimizin sağlıklı olması son derece önemli. Mevsim meyve ve sebzelerinin yanı sıra et, tavuk ve balık tüketimine de özen gösterilmeli. Et, köfte denildiğinde ise akıllarınıza fast food restoranlarında sunulan gıdalar gelmemeli. Uzmanlar ev yemeğinin son derece önemli olduğunu bu sebeple kendi mutfaklarımızda yemekler hazırlamamız gerektiğini belirtiyor. Islak hamburger gibi gıdaları da kendi evinizde son derece kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Islak hamburger tarifi

Malzemeler:

1 adet yumurta

200 gram kıyma

1 adet soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için:

4 adet domates

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Servis için:

Hamburger ekmeği (Evinizde kendi hamburger ekmeğinizi de hazırlayabilirsiniz)

Islak hamburger nasıl yapılır?

Islak hamburgeri hazırlamak için önce işe sosla başlamalısınız.

Domatesleri rendeleyin.

Sarımsakları dilimleyin.

Bir tavaya zeytinyağını alın ve sarımsakları kavurun. Ardından domates rendesini ekleyin.

Salça ve baharatları ilave edip sosun suyunu çekmesini bekleyin.

Ocağın altını kapatın.

Bir yoğurma kabının içerisine köfte malzemelerini alın ve 15-20 dakika yoğurun.

Köftelere şekil ve 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Ekmekleri fırında ısıtın.

Isıttığınız ekmekleri sosa batırın.

Bu arada köfteleri yağsız tavada kızartın.

Bir tencerenin içerisine yağlı kağıt serin.

Islattığınız ekmek ve köfteleri hamburger şekline getirin.

Hamburgerleri tencereye dizin ve kapağını kapatın.

Kısık ateşte 5-6 dakika hamburgerleri ısıtın.

Islak hamburgerinizi haşlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.