Islak hamburger ekmeği yapımı: Islak hamburger nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Islak hamburger nasıl ısıtılır?

Islak hamburger tarifinin malzemeleri yapılışı arama motorlarında sorgulanıyor. Islak hamburger tarifi her ne kadar sokak lezzeti olsa da evde yapmak da mümkün. Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger nasıl ısıtılır? İşte ıslak hamburger tarifi ve diğer detaylar...

Islak hamburger nasıl ısıtılır?



Hafif kalın hazırlanan hamburger köfteleri döküm tavada kızartılır. Sosu içine çeken hamburger ekmekleri arasına yerleşir. Tabanına ıslak yağlı kağıt serilmiş, kapağı kapalı tencerede daha da nemlenip yumuşayana kadar kısa süre pişirin. Başka bir sosa yer vermeden sıcağı sıcağına servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Hamburger İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 diş sarımsak

1,5 su bardağı domates püresi

3 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber (silme)

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin. Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüklüğünde köfteler hazırlayın. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun. 1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz. Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin. Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin. Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kâğıdıyla kapatıp yumuşayana kadar; yaklaşık 6 dakika pişirin. Pişirdikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Pratik Islak Hamburger Tarifi Nasıl Yapılır?

Ekmeği için malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ediyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru bezelere ayırıp burger ekmeği şeklinde şekillendirip tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerine süt sürüp 200 derece fırında hafif kızarana kadar pişiyoruz.