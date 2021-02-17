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Yerel İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu
Yerel

İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:48:00 -
İslahiye‘de yoğun kar yağışı etkili oldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çok sayıda vatandaş, karda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, çocuklar da kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Şuana kadar yağan karın kalınlığı engin kesimlerde 5 santimi, yüksek kesimlerde ise 10 santimi geçti. Kar nedeni ile kapanan köy yollarını açmak için belediye araçları çalışma yaptı.

Gece don riski var

İlçe merkezinde ve köylerinde etkili olan kar nedeni ile gece hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi bulacağı öğrenildi.

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