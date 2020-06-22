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Aktüel

İslahiye’de Türk semenderi görüldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunan Türk semenderi görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:58:40 -
İslahiye’de Türk semenderi görüldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunan Türk semenderi görüntülendi.


İslahiye de bulunan Tahta köprü barajında çevresinde nesli tükenme tehlikesi altında lan ve doğadaki zararlı canlıları yiyerek beslenen Türk semenderi görüldü. Barajın yükseltme inşaatı müteahhidi Şehmuz Cengiz, personelin uyuduğu koğuşta temizlik yapıldığı esnada semenderi gördüklerini kaydetti. Merakla hayvanı incelediklerini de anlatan Cengiz, “Semenderi, dere kenarındaki nemli alanda gördüm. Ne olduğunu anlamadım, ilk kez gördüğüm için de cep telefonu ile görüntüledim. Merak ettik yakından inceledik. Daha sonra internetten yaptığım araştırmada canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu anladım" dedi.


Çekilen görüntülerin ardından hayvanı yine doğal yaşamına geri bıraktıklarını kaydeden Cengiz, "Görüntüledikten sonra semenderi doğal yaşam alanına bırakarak alanı terk ettim. İlk kez nesli tükenmekte olan bu hayvanı gördüğüm için de kendimi şanslı hissediyorum” diye konuştu.

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