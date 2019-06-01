0553 313 94 23

İslahiye’de buğday ve arpa hasadı başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 147 bin dekar araziye ekili olan buğday ve arpanın hasadına başlandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
İslahiye’de buğday ve arpa hasadı başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 147 bin dekar araziye ekili olan buğday ve arpanın hasadına başlandı.


Yıl boyunca havanın yağışlı geçmesiyle buğday ve arpada rekoltenin yükseldiği görülürken, bölgedeki çiftçinin de yüzü güldü. Hasadına başlanılan buğdayın dekar başına 400 ile 750 kilogram verdiği belirlenirken, arpanın da dekar başına 300 ile 400 kilogram ürün elde edildiği tespit edildi.


Arazisinde ekili buğdayı biçerdöverle biçtiren çiftçi Musa Daşkıran, gübre ve mazotun pahalı olduğunu söyleyerek, “Kasım ayında arazime buğday ektim. Bu sene yağışların iyi geçmesiyle verimin iyi olacağını bekliyorum. Topraklarımız bereketli topraklardır. Mazot ve gübre fiyatları biz çiftçilerin belini büküyor. Bu sene iklim güzel oldu ancak, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olmasıyla giderlerimiz çok” diye konuştu.


Hasatta elde edilen arpa ve buğdayın, Nurdağı ve Türkoğlu’nda bulunan lisanslı depolara taşınacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye seminer verdi
    1. Polis kurbağa adamlar 500 öğrenciye..
    2. Bu kez boğa güreşi izlemek için değil..
    3. Bir ayet... Bir hadis...
    4. Nusaybin’de trafik kazası, 1 yaralı
    5. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    6. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    7. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    8. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    9. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    10. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    11. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    12. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    13. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    14. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    15. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    16. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    17. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    18. Gebelik tümörü nedir?
    19. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    20. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    21. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    22. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    23. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    24. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    25. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    26. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    27. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    28. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    29. Zabıtadan bayram denetimi
    30. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti