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İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine destek

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, üniversite öğrencilerine yönelik çalışma programı kapsamında başvuruların bugün başladığını söyleyerek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına 360 kişilik yerleştirme yapılacağını bildirdi.

25 Haziran 2019 Salı 11:07
İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine destek

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, üniversite öğrencilerine yönelik çalışma programı kapsamında başvuruların bugün başladığını söyleyerek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına 360 kişilik yerleştirme yapılacağını bildirdi.


İŞKUR İl Müdürlüğü ile kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde sadece üniversite öğrencilerinin yaz tatili döneminde belirlenen alanlarda çalışacağı 360 kişilik geçici süreli sosyal çalışma programı uygulanacak. Uygulanacak olan sosyal çalışma programının hedefi; üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini sağlamak olduğu bildirildi. Bugün itibariyle başlayan başvurular, 28 Haziran’da sona erecek ve 5 Temmuz’da merkezi elektronik kura ile yerleştirmeler yapılacak. İşe yerleştirilen üniversite öğrencileri 8 Temmuz’da işbaşı yapacak ve 30 Eylül tarihine kadar çalışacak. Başvuruda aranan koşullar ise şu şekilde;


"İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamamış olmak, aktif statüde önlisans veya lise öğrencisi olmak (açık öğretim, yüksek lisans, doktora öğrencileri hariç), emekli veya malul aylığı almamak, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programdan yararlanamaz. Üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler programdan yararlanamaz. Genel akademik not ortalamasının not döküm cetvelinde 4’lük sistemde 2 ve üzerinde olması, genel akademik not ortalamasının 100’lük sistemde 53,33 ve üzeri olması, bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanmayan öğrenciler için ilgili dönem itibariyle başarısız olunmadığının belgelendirilmesi şartlarından birisini sağlamaları gerekmektedir."


Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek ise; "İl Müdürlüğümüz ve kamu kurum ve kuruluşları ile sadece üniversite öğrencilerinin katılacağı 360 kişilik sosyal çalışma programı uygulanacaktır. Sosyal çalışma programı sadece üniversitede okuyan, 18 yaşını tamamlamış, açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmayan öğrencileri kapsayacaktır. Dersleri devam eden ve zorunlu staj yapanlar dahil edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili geniş açıklama internet sitemizde ilan edilmiştir. Başvurular 25’inde başlayacak, 4 gün süreyle internet sitemizden giriş yapılabilir. Başvuru 28’inde bitecek, yani 4 gün sürecek. Merkezi kura sistemi ile yapılacak, yani bu seneye mahsus olmak üzere genel müdürlükte çekilecek kura. Bu çalışmalar 3 ay süre ile olacak, Temmuz’un 8’inde başlayacak, 1 Eylül’de sona erecek. Bu programda bizim ilan ettiğimiz şekilde ne işler yapılabilecekse ayrıntılı açıklanmıştır. Bir kişi 3 yere başvurabilir. Tercihine göre bu 3 yerden birine yerleştirmesi yapılacaktır. Tespitlerimize göre 25 işyerinde yerleştirme yapılacak. Bunlar haftada 3 gün çalışacaklar, fazla çalışamayacaklar. Bu seneye mahsus toplamda 39 gün çalışacaklar. Asgari ücretin günlük tutarı üzerinden para alacaklar ve normal sigortaları yapılacak" ifadelerini kullandı.


Üniversite öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programı 2019’un yaz döneminde başlayacak şekilde sonraki her yaz tatilinde uygulanacak. Öğrencilik dönemi boyunca sosyal çalışma programından toplam 3 ay yararlanma hakkı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:07
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