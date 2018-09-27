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İşkur’dan geleceğin meslekleri için hem kurs hem maaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı verdiklerini belirtti.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:18
İşkur’dan geleceğin meslekleri için hem kurs hem maaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu bilgileri paylaştı: “İŞKUR, belirlediği mesleklerde uygulanacak işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş aralığındaki gençlere günlük 75 lira veriyor. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak olanlar için bu rakam aylık bin 950 liraya ulaşabiliyor. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından karşılanıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:18
  1. Aile
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. İŞKUR

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