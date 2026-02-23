İŞKUR’da yeni ilan! Bakanlık 30 işçi istihdam edecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda toplam 30 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 27 Şubat’a kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, sürece ilişkin tüm duyurular Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.
Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.
Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.