  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor! Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı Türk Ordusu dünyayı kendine hayran bıraktı: NATO tatbikatında TB3 fırtınası! 'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!' Erzincan Valisi Aydoğdu söz verdi! Kardeşlerine hem anne hem baba oldu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dosta güven düşmana korku veren mesaj! “Türkiye Yüzyılı güçlü güvenlik demektir!” Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi! Görüşmeler Cenevre’de! ABD-İran hattında kritik gün Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu CHP’nin akıl hocası ortaya çıktı! Çin üniforması giyip zafer tiyatrosu oynayarak dünyayı kandırmaya kalktılar
Ekonomi İŞKUR’da yeni ilan! Bakanlık 30 işçi istihdam edecek!
Ekonomi

İŞKUR’da yeni ilan! Bakanlık 30 işçi istihdam edecek!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İŞKUR’da yeni ilan! Bakanlık 30 işçi istihdam edecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda toplam 30 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 27 Şubat’a kadar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, sürece ilişkin tüm duyurular Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Rönesans Holding Hollanda’yı salladı! 933 konut bir arada satıldı
Rönesans Holding Hollanda’yı salladı! 933 konut bir arada satıldı

Ekonomi

Rönesans Holding Hollanda’yı salladı! 933 konut bir arada satıldı

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!
Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Ekonomi

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Uluslararası güven tazelendi! Vakıf Leasing’e 50 milyon Euro’luk kaynak
Uluslararası güven tazelendi! Vakıf Leasing’e 50 milyon Euro’luk kaynak

Ekonomi

Uluslararası güven tazelendi! Vakıf Leasing’e 50 milyon Euro’luk kaynak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23