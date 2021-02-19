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Ekonomi İŞKUR üzerinden paketleme işçisi alınacak! İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur?
Ekonomi

İŞKUR üzerinden paketleme işçisi alınacak! İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur?

Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir dönemden geçen ülkemizde iş arayanlar İŞKUR iş ilanlarını yakından takip etmekte. Türkiye İş Kurumu 382 paketleme personeli alımı yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 18:02:00 -
İŞKUR üzerinden paketleme işçisi alınacak! İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi adına faaliyetlerde bulunan devlet kuruluşudur. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşlar yeni iş ilanları araştırmaya başladı. Yayınlanan son ilanlara göre İŞKUR üzerinden Türkiye geneli çeşitli illerde paketleme personeli alınacağı duyuruldu. İşte” İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur ve başvuru şartları nelerdir?” sorularının cevabı…

İŞKUR paketleme personel alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR, paketleme personeli alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvuruları koronavirüs salgını sebebiyle online olarak yapabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, İŞKUR’a kayıt olduktan sonra aktif işsiz şeklinde kendi illerinde yayımlanan ilanları inceleyip, başvuruda bulunabilir.

İlanları, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

İŞKUR paketleme personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR, üzerinden yayınlanan personel alım ilanının genel başvuru şartları aşağıdakiler gibidir:

En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması,

Vardiyalı çalışmaya uygun olabilmek,

Adli sicil kaydının temiz olması,

Güvenlik soruşturmasının olumlu geçmesi,

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