0553 313 94 23

İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR iş ilanları işçi alımı başvuru

İŞKUR üniversite personel alımı iş başvurusunda bulunacakların beklediği İŞKUR iş ilanı açıklandı. Üniversite bünyesinde hizmetli, güvenlik görevlisi, tarım işçisi, bahçıvan, makine teknisyeni, şoför, fotoğrafçı ve engelli alımı yapılacağı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından açıklandı. Üniversite alımları İŞKUR iş ilanları alımı şartları neler? İŞKUR üniversite personel alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR üniversite personel alımı başvuru şartları neler?

27 Eylül 2019 Cuma 11:12
İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR iş ilanları işçi alımı başvuru

İŞKUR üniversite personel alımı iş başvurusunda bulunacakların beklediği İŞKUR iş ilanı açıklandı. Üniversite bünyesinde hizmetli, güvenlik görevlisi, tarım işçisi, bahçıvan, makine teknisyeni, şoför, fotoğrafçı ve engelli alımı yapılacağı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından açıklandı. Üniversite alımları İŞKUR iş ilanları alımı şartları neler? İŞKUR üniversite personel alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR üniversite personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı yapacak. Üniversite Rektörlüğü tarafından bugün yayınlanan alım ilanına göre, hizmetli, güvenlik görevlisi, tarım işçisi, bahçıvan, makine teknisyeni, şoför, fotoğrafçı ve engelli olmak üzere toplamta 40 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı başvuru şartları neler?

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak

3-İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8-Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

9-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

10-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

11-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır

12-Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınmaktadır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerine ait ilan Resmi Gazete de yayımlandıktan sonra, ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

İlan detayları için tıklayınız

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:12
  1. İstanbul
  2. İŞKUR üniversite personel alımı
  3. İŞKUR iş ilanları
  4. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı başvuru şartları neler?
  5. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı
  6. İŞKUR üniversite personel alımı iş başvurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki! 'Zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor'
    1. AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki!..
    2. Galatasaray'ın kadrosunda kimler var?..
    3. OSB’lerin nabzını tuttu
    4. İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR..
    5. İran alıkoyduğu İngiliz petrol..
    6. Benzine 26 kuruş indirim yapılacak
    7. KGF “bölge temsilcilikleri” kuracak
    8. KOBİ’ler dijital dünyanın hızına..
    9. Ara değil, aranan eleman yetiştirilecek
    10. İstanbul depremi sonrası Ertuğrul..
    11. Bakan Gül: hangi kılığa girerlerse..
    12. Çanakkale'de Bizans hazinesi bulundu
    13. Kuveyt Türk uluslararası finans..
    14. İstanbul'da faciadan dönülmüş! 2 ay..
    15. İstanbul depremini bilmişti!..
    16. Oğlunun ölüm haberini alan baba..
    17. Kaliteli hizmetler, bütçe dostu primler
    18. Silivri Yoğurtçu Parkı'nda korkutan..
    19. TKBB yayınlarına bir yenisini daha..
    20. Umreye gitmek daha da kolaylaşıyor
    21. Yunanistan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'ye..
    22. Adana'da kamyonet duvara çarptı: 3..
    23. Souza'dan derbi paylaşımı!
    24. Cuma namazı saat kaçta! İstanbul’da..
    25. Bin 700 yıl önce de altın kullanılmış
    26. Katılım Emeklilik sağlıkta faizsiz..
    27. ABD'den Hindistan'a çağrı! Harekete..
    28. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ile..
    29. Fuat Oktay İstanbul depreminin..
    30. Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı..
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’