İŞKUR üniversite personel alımı İŞKUR iş ilanları işçi alımı başvuru

İŞKUR üniversite personel alımı iş başvurusunda bulunacakların beklediği İŞKUR iş ilanı açıklandı. Üniversite bünyesinde hizmetli, güvenlik görevlisi, tarım işçisi, bahçıvan, makine teknisyeni, şoför, fotoğrafçı ve engelli alımı yapılacağı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından açıklandı. Üniversite alımları İŞKUR iş ilanları alımı şartları neler? İŞKUR üniversite personel alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR üniversite personel alımı başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı yapacak. Üniversite Rektörlüğü tarafından bugün yayınlanan alım ilanına göre, hizmetli, güvenlik görevlisi, tarım işçisi, bahçıvan, makine teknisyeni, şoför, fotoğrafçı ve engelli olmak üzere toplamta 40 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine personel alımı başvuru şartları neler?

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak

3-İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8-Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

9-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

10-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

11-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır

12-Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınmaktadır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerine ait ilan Resmi Gazete de yayımlandıktan sonra, ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

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