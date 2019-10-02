İŞKUR TYP kura sonucu nasıl sorgulanır? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR TYP kapsamında çalıştırmak üzere personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. TYP başvurusunda bulunan adaylar şimdi merakla iŞKUR TYP kura sonuçlarını bekliyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonucu nasıl sorgulanır?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adayları belirlemek kura çekilişi yapıldı. Bazı illerde kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Adaylar, bulundukları illerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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İŞKUR TYP kura sonucu ne zaman açıklanır?

Kura tarihleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıda bulunan link üzerinden başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihini öğrenebilirsiniz.

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 16 – 20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.

İŞKUR TYP adayları nasıl belirlenecek?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

- Noter kurası yöntemi,

- Liste yöntemi,

- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.