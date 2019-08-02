İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR Toplum Yararına Programlar

İçişleri bakanlığı İŞKUR 'un yayınladığı TYP iş ilanının başvuru tarihini duyurdu.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) iş ilanları ekranı üzerinden iki yeni iş ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan ilanda başvuru tarihleri yer alıyor. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?İçişleri bakanlığı İŞKUR 'un yayınladığı TYP iş ilanının başvuru tarihini duyurdu.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) iş ilanları ekranı üzerinden iki yeni iş ilanı yayımlandı. İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan ilanda başvuru tarihleri yer alıyor. İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan TYP iş ilanına göre, Burdur İl Özel idaresinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alınacak. Başvuru için son tarihin 4 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 05.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan iş ilanına göre, İzmir İl müftülüğünde istihdam gerçekleşecek. Başvuru için son tarihin 5 Ağustos 2019 olduğu belirtilen ilanda başlangıç tarihi 20.08.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2019 olarak duyuruldu.

TYP başvuru şartları neler?

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

•Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),