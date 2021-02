İŞKUR Ticaret Bakanlığı personel alımı! Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Ticaret Bakanlığının, bünyesinde personel olarak çalışmak isteyen adayların beklediği personel alım ilanı yayınlandı. Türkiye İş Kurumu üzerinden, Ticaret Bakanlığına KPSS şartı olmadan ve en az ortaöğretim mezunu personel alımı yapılacak. İşte merak edilen haberimizin detayları…

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ticaret Bakanlığının, kura yoluyla yapacağı personel alım şartları şöyle:

1.2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. T.C vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından yoksun olmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi fiziki ve akli rahatsızlığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını geçmemiş olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için Özel Başvuru Şartları

a. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

b. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

c. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

d. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

e. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

f. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

Beden işçisi kadrosu için özel başvuru şartları nelerdir?

a. En az lise mezunu olmak

b Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

Ticaret Bakanlığı personel alım tarihi ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

1. Sürekli personel alımı için, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir.

Ticaret Bakanlığı kura işlemleri ne zaman?

1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuzun internet sitesi olan www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine alacaktır.

4. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınıp izlene bilecektir.